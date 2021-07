Norris baalt dat hij tweede plaats misloopt na straf

Lando Norris baalt van zijn straf voor het van de baan duwen van Sergio Perez. Als hij uit zijn auto stapt, maakt Norris nogmaals een grapje over de vele oranje fans langs de baan, die uiteraard niet alleen vanwege McLaren naast het circuit in Oostenrijk zitten.

Norris: "Ik wil eerst alle fans bedanken." Een groot gejuich klinkt op van de tribunes.

Norris vervolgt: "Het was een vermakelijk race, ik had veel plezier. Het was opwindend, maar ik ben teleurgesteld, want het had een tweede plaats moeten zijn. Ik vond de eerste ronde echt een race-ongeluk, hij probeerde het aan de buitenkant, en dat is best stom. Hij reed zelf van de baan, ik duwde hem er niet af. Ik ben gefrustreerd, maar ik ben ook blij met de derde plek. We hadden goede racesnelheid dus daar kan ik blij mee zijn."