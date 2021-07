Max Verstappen pakt zevende pole position van zijn F1-loopbaan: "Dit doen we zo niet weer"

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de GP van Oostenrijk de beste tijd genoteerd in de kwalificatie. Toch is de Nederlander niet helemaal tevreden, hij had nog beter gekund in het derde deel van de kwalificatie.

Verstappen pakt zijn derde pole position op rij in de Formule 1 dit jaar. Hij bezorgt de duizenden fans langs de baan een droomdag.

Nadat hij over de streep komt zegt Verstappen: "Je moet mij nooit, nooit, nooit meer als eerste naar buiten sturen."

Zijn team feliciteert Verstappen vervolgens met zijn pole position, waarna de Nederlander zegt dat er na afloop nog eens moet worden doorgesproken waarom hij als eerste naar buiten werd gestuurd in Q3.

Verstappen zegt via de teamradio: "Ja, het is P1, maar we moeten er na afloop nog maar eens over praten." Verstappen is duidelijk niet blij met het feit dat hij als eerste naar buiten gestuurd werd in het laatste kwalificatiedeel.

Na afloop vertelt Max Verstappen: "Ik denk dat Q3 redelijk slecht was, ik ben natuurlijk heel blij om eerste te zijn, maar ik ben niet blij met de manier waarop wij dat voor elkaar kregen. Dat is iets om naar te kijken. Ondanks dat ben ik blij om nu voor de tweede keer hier op pole te staan. Dat is heel goed, dus ik hoop dat wij daar morgen goed gevolg aan kunnen geven."

