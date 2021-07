Samenvatting Kwalificatie F1 GP van Oostenrijk: Verstappen als heer en meester naar pole position voor Norris en Perez

Max Verstappen reed de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij is sneller dan Norris, Perez, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Vettel, Russell en Stroll.

GPtoday houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen vanaf de Red Bull Ring in Spielberg. Kan Max Verstappen pole position pakken voor de Grand Prix van Oostenrijk op de zachtere band? Vorige week lukte het de Nederlander wel, toen reden de auto's op een hardere band van Pirelli.

De duizenden fans in het oranje laten hun aanwezigheid op het circuit merken: is is dit weekend al zelfs een dansende oranje leeuw gesignaleerd naast de baan.

Michael Masi heeft voor de kwalificatie gevraagd aan alle coureurs om niet te langzaam te rijden tussen bochten negen en tien. Gisteren reden met name Haas coureurs Nikita Mazepin en Mick Schumacher daar gevaarlijk langzaam bij het ingaan van de pitlane. Daarbij reden zij erg langzaam op de ingang van de pitstraat.

Track and Air

De baantemperatuur is opgelopen tot 51,9 graden Celsius, terwijl de buitentemperatuur warm te noemen is met 25,1 graden Celsius.

Q1

Max Verstappen komt vroeg naar buiten om alvast een tijd te hebben staan. Pierre Gasly gaat weer te wijd bij het uitkomen van bocht negen, waarna zijn snelste tijd wordt afgenomen. Hij zal het opnieuw moeten proberen.

In deze kwalificatie-sessie wordt bepaald welke coureurs afvallen in het eerste deel. Als iedereen een tijd heeft genoteerd zien Latifi, Ocon, Gasly, Schumacher en Mazepin dat zij moeten aanscherpen om door kunnen gaan naar het tweede deel van de kwalificatie.

De voorlopige top-tien ziet er als volgt uit: Verstappen, Norris, Alonso, Hamilton, Bottas, Sainz, Giovinazzi, Perez, Ricciardo en Leclerc.

Er zijn echter nog 4,5 minuut te gaan en dus kunnen de coureurs hun tijd nog verbeteren. Pierre Gasly zal nog snel aan de bak moeten, om een ronde neer te zetten die netjes binnen de lijnen kleurt, zodat zijn tijd niet wordt afgenomen vanwege het niet respecteren van de baanlimieten.

Het lukt Gasly om zich veilig te rijden: als de vlag valt wordt duidelijk dat Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher en Mazepin niet door mogen naar het tweede deel van de kwalificatie. Zij vallen af.

Q2

Sergio Perez komt als eerste naar buiten en noteert dan ook de voorlopig snelste tijd, daarna komt ook de rest de baan op.

Max Verstappen noteert de voorlopig snelste tijd op een 1:04.208 en is daarmee sneller dan Lando Norris, Sergio Perez, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, George Russell en Yuki Tsunoda.

Afvaller zouden zijn Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi.

Er is echter nog vijf minuten te gaan, en dus krijgen de heren nog een kans. Ferrari heeft geprobeerd om op de gele band in de top-tien te komen, maar dat lukt niet.

De Ferrari's komen opnieuw allebei op de gele band naar buiten. Voor iedereen is het van belang om binnen de baanlimieten te blijven bij het zetten van hun snelle tijd.

Fernando Alonso wordt lelijk in de weg gereden door Sebastian Vettel. De Spanjaard kan zich niet verbeteren en hij zwaait woedend met zijn vuist richting Vettel.

De beide Ferrari's redden het niet: Sainz en Leclerc starten de Oostenrijkse race vanaf plek 11 en 12.

Afvallers zijn: Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso, Giovinazzi.

Olav Mol verwacht dat Sebastian Vettel een gridstraf gaat krijgen voor het ophouden van Fernando Alonso.

Carlo Sainz reageert met een veelzeggende "ai, ai" als hem wordt verteld dat hij de elfde startplaats verdient met deze kwalificatie. Heeft Ferrari zichzelf overschat door niet op de zachte band naar buiten te komen in het laatste deel van Q2?

George Russell zou de held van deze dag kunnen worden. Voor het eerst sinds 2018 zorgt hij ervoor dat een Williams door gaat naar het derde kwalificatiedeel, waarmee hij zich verzekert van een top-tien notering. Opvallend: Russell rijdt zijn snelle ronde op de gele medium band.

Fernando Alonso had ver in de top-tien kunnen komen, hij is dan ook furieus dat Vettel hem in de weg reed. Uit de onboard-beelden blijkt dat het snelheidsverschil bijzonder groot is, Vettel biedt uitgebreid excuses aan door te zwaaien en zijn excuses duidelijk te maken richting Alonso.

Q3

Max Verstappen zet een snelste tijd van 1:03.720 en Lando Norris blijkt bij het noteren van de eerste tijden de tweede snelste tijd te hebben gereden. Voorlopig lijkt Verstappen sterk onderweg naar zijn zevende pole position.

Met nog ruim vier minuten te gaan deze sessie, ziet de top-tien er zo uit: Verstappen, Norris, Hamilton, Bottas, Perez, Gasly, Vettel, Tsunoda, Stroll, Russell.

Perez kan verbeteren en pakt de derde startplaats van Lewis Hamilton. Max Verstappen pakt voor vol bepakte oranje tribunes de zevende pole position van zijn loopbaan.

Verstappen, Norris en Perez mogen hun auto's op de plekken 1, 2 en 3 zetten voordat zij de interviews na afloop geven.