Hamilton genoot van duels: "Dit was niet frustrerend hoor!"

Lewis Hamilton kreeg veel airtime in de sprintrace in Miami. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vocht een fel duel uit met Kevin Magnussen, en dat leverde de Deen veel straffen op. Hamilton was niet gefrustreerd, want hij kon wel genieten van het felle duel.

Hamilton vocht om het laatste punt in de sprintrace. De Mercedes-coureur kende gisteren een teleurstellende sprintkwalificatie, waardoor hij zich door het veld heen moest vechten. Hij ontliep een straf nadat hij bij de start de Aston Martin van Fernando Alonso had aangetikt, maar na afloop werd hij wel bestraft voor het te hard rijden in de pitlane. Dit leverde hem een doorrijstraf op, waardoor hij ver terugviel.

Na afloop van de sprintrace gaf Magnussen aan dat al zijn straffen terecht waren. Hamilton werd geconfronteerd met die woorden voor de camera's van Sky Sports: "Dat is heel eerlijk van hem! Dat is best wel cool! We hadden een goede race. We zochten her en der de grenzen op, maar daarom houd ik van racen. Ik ben dol op hard racen, dus het was voor mij ook helemaal geen frustrerende situatie ofzo. Daarom werk je als team samen (Magnussen moest een gat creëren voor zijn teamgenoot, red.) dus bravo!"