Hamilton dankbaar: "Q3 halen is positief"

Lewis Hamilton kon ook in Miami niet meevechten om de pole position. Er was wel een kleine verbetering te zien, want hij wist het derde kwalificatiegedeelte te bereiken. Hamilton was in ieder geval blij dat het hem lukte om het belangrijke laatste gedeelte van de kwalificatie te bereiken.

Hamilton liet dit weekend nog geen magische dingen zien. In de sprintkwalificatie viel hij af in het tweede gedeelte, en in de sprintrace viel hij ver terug nadat hij na afloop van de race een straf kreeg voor het te snel rijden in de pitlane. In de kwalificatie nam hij een klein beetje sportieve revanche, want hij wist nu wel het derde gedeelte te bereiken. Daarin kwam hij niet verder dan de achtste tijd.

Hamilton was redelijk tevreden met zijn resultaat. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich schouderophalend uit tegenover Sky Sports: "De baantemperatuur was vergelijkbaar met de rest van het weekend, en de grip voelde best goed aan. Deze banden zijn zo enorm gevoelig. We hebben moeite met de banden aan de praat te krijgen. In Q2 kregen we een sprankeltje hoop, maar in Q3 waren we dan weer nergens. Over het algemeen was het een betere dag. We konden ons naar voren vechten in de sprint, het is positief dat we Q3 hebben bereikt."