Nikita Mazepin is 'behoorlijk de weg kwijt' en wil technische lessen volgen

Nikita Mazepin geeft toe dat hij behoorlijk de kwijt is als het gaat om het afstellen van zijn Haas F1-auto voor 2021. De Russische debutant heeft extra gewicht aan zijn chassis in vergelijking met teamgenoot Mick Schumacher. Te midden van geruchten over een breuk tussen Gunther Steiner en Mazepin's rijke vader en teamtitelsponsor, bagatelliseerde de teambaas van Haas het verhaal over te veel gewicht op vrijdag.

"Allebei onze coureurs hebben dit chassis al bestuurd. Schumacher heeft in het begin van dit seizoen met het chassis van Mazepin gereden, dus we hebben al gewisseld", zo stelde Steiner.

Andere taal spreken

Wat betreft zijn worsteling om zijn auto af te stellen, legde Mazepin uit: "Het probleem is dat de afstellingen niet echt logisch zijn voor mij in termen van feedback, dus ik ben daar behoorlijk de weg kwijt geraakt. Ik ging altijd naar binnen met de instelling dat de coureur zijn werk doet en de engineers daarna aan de slag gaan, maar op dit moment spreken we een andere taal en liggen we niet op dezelfde lijn qua afstellen."

"Ik heb waarschijnlijk wat technische lessen nodig," voegde Mazepin eraan toe. "Ik ga nog een paar details leren, zodat ik beter met het team kan communiceren over hoe ik de auto sneller kan maken, want de manier waarop het momenteel gaat is niet erg veelbelovend."