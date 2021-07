Helmut Marko gelooft in kansen voor Max Verstappen na derde training F1 GP Oostenrijk

Dr. Helmut Marko gelooft in de kansen van Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk, zeker nu de Nederlander een behoorlijk gat trok naar de Mercedes-coureurs tijdens de derde vrije training van de Grand Prix op de Red Bull Ring.

De Red Bull Racing-adviseur vertelt aan Servus TV: "De zwakte van gisteren met de zachte band had verschillende oorzaken, maar ik zou zeggen dat wij dat opgelost hebben. De voorsprong is indrukwekkend en vanmiddag moet het tijdens de kwalificatie nog warmer worden. Wij meten nu al bijna 20 graden en de hogere temperaturen zijn goed voor ons. We zijn dan ook optimistisch over onze kansen op de pole met Max."

Marko zegt verder dat Yuki Tsunoda zich nog kan verbeteren, waarna een plekje in de top-tien mogelijk moet zijn voor beide AlphaTauri's, vertelt Marko op de Oostenrijkse TV-zender.