Alonso en Verstappen flirten met elkaar: "Zou leuk zijn als we teamgenoten worden"

Fernando Alonso beweerde eerder deze week in gesprek te zijn geweest met Red Bull om zijn comeback te maken in de F1, en hiermee mogelijk teamgenoot van Max Verstappen was geworden. Uiteindelijk koos hij voor Alpine, het team waarvoor hij dit jaar terugkeerde in de koningsklasse van de autosport.

De Spanjaard herhaalde op vragen van journalisten die woorden nogmaals, waarbij hij aangaf dat er gesprekken zijn gevoerd met Red Bull. Hij ziet dan ook geen reden waarom hij op een dag niet kan samenwerken met Verstappen.

Maar hij geeft toe dat het hoogstwaarschijnlijk niet meer in de Formule 1 zal zijn.

Flirten maar niet toehappen

Het is niet de eerste keer dat Alonso met Red Bull heeft gesproken met teambaas Christian Horner, die in 2018 onthulde dat er in 2007 al gesprekken waren geweest. Hoewel sindsdien niets meer is besproken, beweert Alonso nog altijd het tegenovergestelde.

Maar hoewel Alonso niet snel, of helemaal niet, naar Red Bull zal gaan, denkt hij een samenwerking met Max Verstappen er nog altijd inzit. Het zal echter niet in de Formule 1 zijn.

De tweevoudig wereldkampioen F1: "We hebben nog steeds een kans in de toekomst. Misschien niet in de F1 omdat ik niet denk dat die mogelijkheid nog zal komen. Maar wie weet in de toekomst? We houden allebei van racen, endurance racen, Le Mans en nog veel meer. Dus het zou leuk zijn om op een dag teamgenoten te zijn.

Verstappen zet de deur open

Verstappen zegt er open voor te staan, omdat het 'best cool' zou zijn om de Spanjaard als teamgenoot te hebben. De Red Bull-coureur: "Natuurlijk zou het ongelooflijk spannend zijn geweest om samen met hem bij één team te racen. Maar zoals hij al zei, er zijn later ook veel kansen buiten de Formule 1. Dus wie weet? Het zou best cool zijn, denk ik.”