Alonso sprak met Red Bull om teamgenoot Verstappen te worden

Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1, nadat hij een tweejarige sabbatical had genomen. De Spanjaard stapte in bij Alpine, het voormalige Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd. Alpine was echter niet het enige team met wie hij sprak, zo onthulde hij in gesprek met Onda Cero-radio. Ook Mercedes en Red Bull hadden een kans om hem te contracteren, waardoor niet Perez maar Alonso de teamgenoot van Max Verstappen zou zijn geweest.

De tweevoudig wereldkampioen F1 richt zich momenteel bij Alpine vooral op het terugvinden van snelheid. Sportief directeur Alan Permane van Alpine zegt hierover: "Hij begon nogal stroef aan het seizoen. Maar in plaats van boos te worden keek hij naar zichzelf. Niet één keer gaf hij de auto of het team de schuld. Fernando zei altijd: 'Ik ben degene die moet verbeteren'."

Focus op 2022

Alonso is blij om de situatie in 2021 te op zich te nemen, omdat hij zegt dat zijn comeback altijd was gecentreerd rond de geheel nieuwe regels voor 2022.

"Ik heb geen gesprekken gehad met Mercedes", hield hij vol, toen hem door Onda Cero-radio werd gevraagd of Alpine zijn enige optie was voor 2021. "Er waren enkele gesprekken met Red Bull. Zonder de nieuwe regels van 2022 zou ik helemaal niet zijn teruggekeerd."

"Ik zou willen zeggen dat ik weer kampioen kan worden, maar ik weet het niet. De grote teams hebben zoals gewoonlijk het voordeel, maar de rest van ons droomt er zeker van om een ​​inhaalslag te maken."

Moeilijke vorm van omgang

Ten slotte sprak Alonso over zijn imago als een moeilijke coureur om mee te werken, en zei dat de perceptie is overgebleven van de dingen die zijn gebeurd in het verleden.

"Ik denk dat ik dingen heb meegemaakt waar ik op mijn leeftijd niet op was voorbereid", zei hij. "Van 's ochtends tot' s avonds wilde iedereen iets van Fernando Alonso en ik denk dat de manier waarop ik dat probeerde te controleren in sommige gevallen verkeerd werd begrepen."