Helmut Marko blij met nieuwe protype banden van Pirelli: "Kan goed uitpakken voor Verstappen en Perez"

Dr. Helmut Marko is goed te spreken over de nieuwe prototype banden die Pirelli dit weekend mee heeft genomen om te laten testen op vrijdag en zaterdag in Oostenrijk. De bedoeling is dat er met de banden wordt gereden vanaf Silverstone.

Marko zegt tegen de Oostenrijkse zender ORF. "We weten nog niet precies hoe de banden invloed zullen hebben op de slagorde, maar als de huidige trend zich doorzet, dan zou het een groter voordeel voor Red Bull moeten zijn, want de zachtere banden zijn in dat geval alleen nog maar gevoeliger", aldus de Oostenrijker, die denkt dat zijn team ook dit weekend kans maakt op de overwinning.

Zo makkelijk als afgelopen zondag zal het echter niet gaan, benadrukt hij. "Ik ga er vanuit dat Mercedes dit keer sneller en efficiënter dan vorige week een goede set-up weet te vinden. Als ze iets weten te vinden, dan kan het wel eens spannend worden. Eigenlijk zoals het het hele seizoen al gaat."