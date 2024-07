Alonso zag Stroll teamorder negeren: "Boeide me niet"

Fernando Alonso is bezig met een frustrerende periode van het seizoen. De Spanjaard worstelt met zijn Aston Martin en zijn prestaties vallen tegen. De ervaren Alonso baalt, en dat valt dan ook op. Hij geeft aan dat het hem niets boeide dat zijn teamgenoot Lance Stroll een teamorder negeerde in Hongarije.

Begin dit jaar leek het erop dat Aston Martin nog steeds onderdeel was van de kopgroep. De Britse renstal leek mee te kunnen vechten om de podiumplaatsen, maar al snel vielen ze ver terug. Alonso, die begin dit seizoen zijn contract verlengde, kon ook geen deuk in een pakje boter meer rijden. Hij is teleurgesteld, en dat is duidelijk te merken. Zijn resultaten vallen tegen en afgelopen weekend in Hongarije kwam hij als elfde over de streep.

Alonso finishte vlak achter zijn teamgenoot Lance Stroll. De Canadees kreeg de opdracht om Yuki Tsunoda te passeren, maar dat lukte niet. Aston Martin vroeg hem vervolgens om Alonso erlangs te laten, maar Stroll negeerde die teamorder. Alonso haalde er in gesprek met Motorsport.com zijn schouders over op: "Het boeide me niet zo veel, het ging om één punt voor ons team. Het maakt dan niet uit welke auto dat puntje pakt. Hij probeerde tot en met de laatste bocht Tsunoda in te halen, dus ik denk dat dit het juiste was."