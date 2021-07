Bernie Ecclestone: "Hamilton niet langer de beste coureur"

Het is duidelijk dat Lewis Hamilton niet langer de beste coureur is in de Formule 1.

Dat meent voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Volgens hem hebben Verstappen en Red Bull Racing de beste kaarten in handen om titel in 2021 te winnen.

"Hij is getalenteerd, snel, maar hij heeft ook een beetje geluk nodig", vertelde de 90-jarige Brit aan het sportkatern van Bild Zeitung.

De 23-jarige Nederlander is nu net zo goed als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, zo stelt Jos Verstappen bij Sport1.

Verstappen: "Lewis en Max zitten op gelijke hoogte. Het is moeilijk te vergelijken omdat ze in verschillende auto's zitten, maar het zijn de twee beste coureurs in de Formule 1. Lewis heeft veel ervaring, maar Max is er nu al heel lang - hij heeft zes jaar met zijn ingenieur gewerkt", voegde Verstappen sr toe.

Verstappen vertelt trots te zijn dat het nu zo goed gaat met Max in de Formule 1: "Ik ben erg blij met hoe het met hem gaat. Ik zie hem plezier hebben, geweldig werk leveren en hij zit bij het beste team. Daar ben ik trots op. Alles gaat de goede kant op", aldus de Nederlander.

Ecclestone lijkt het eens te zijn met vader Jos Verstappen, maar de fortuinlijke Brit denkt ook dat er andere coureurs zijn die het nu theoretisch ook zouden kunnen opnemen tegen Hamilton.

Op de vraag of Hamilton nog steeds de beste is in de Formule 1, antwoordt de voormalige eigenaar van de sport: "Nee, ik denk niet dat hij dat op dit moment is.

Ecclestone vervolgt: "De top-zes coureurs kunnen hem verslaan als ze de juiste auto hebben. Maar je kunt Lewis in geen geval afschrijven."

Ferrari en McLaren wisselen elkaar regelmatig af binnen de top zes; het is dan ook de vraag op wie Ecclestone precies doelt als hij de top-zes coureurs bedoelt. Momenteel staat McLaren boven Ferrari in het wereldkampioenschap. Beide teams vechten voor het veroveren van de derde positie achter Red Bull en Mercedes dit jaar.