Bandenkoning van de Grint hekelt het wapperende vingertje van de FIA: "Belachelijk"

Bandengenie Kees van de Grint noemt de straffen die de FIA afgelopen weekend uitdeelde "Belachelijk". Om gelijk maar allerlei straffen uit te delen, gaat de voormalige vertrouweling van Michael Schumacher, veel te ver.

Dat vertelt de voormalige bandengenie van Bridgestone in gesprek met Allard Kalff tijdens RTLGP Slipstream.

Valtteri Bottas spinde weliswaar op raadselachtige wijze in de pitstraat, waarna de FIA drie plaatsen straf uitdeelde aan de Finse coureur.

"Die straf is belachelijk. Ik weet alleen wat er gezegd is: Mercedes wilde wat anders proberen. Dat loopt dan uit de hand. Dat kan toch gebeuren? Daar is het racesport voor, bovendien moest ik er om lachen."

Van de Grint vervolgt: "Dat kan gebeuren. Dan kun je zeggen: daar moet je mee oppassen, maar om dan gelijk een straf te geven. Daarmee wordt de race ook direct beïnvloed."

Waarom geen waarschuwing?

Van de Grint had liever gezien dat er een waarschuwing was geweest voor Bottas. Van de Grint herinnert zich dat Bernd Maylander zelfs eens spinde in de pitstraat met de safetycar.

Yuki Tsunoda moest ook drie plaatsen inleveren op de startgrid, nadat hij tijdens de kwalificatie Bottas in de weg zou hebben gezeten, nadat zijn team hem niet goed had gewaarschuwd. Tsunoda kon nergens heen toen hij inmiddels Bottas opmerkte, maar kreeg toch de straf.

"Droevig"

Na afloop van de race kreeg Max Verstappen een uitbrander. De FIA was niet gecharmeerd van zijn burn-out op het rechte stuk. Verstappen wilde zijn overwinning vieren door af te remmen en een burn-out te maken ter hoogte van zijn juichende team.

Het spektakel kon rekenen op een zwaaiende vinger van F1-racedirecteur Michael Masi die namens de FIA de leiding heeft over de wedstrijd. Bij een volgende soortgelijke actie zal Verstappen zeker kunnen rekenen op straf, waarschuwde Masi.

Van de Grint is het daar helemaal niet mee eens. Van de Grint geniet juist als Verstappen zo 'kwispelend' zijn overwinning viert.

Van de Grint: "Dat is grandioos, dat is enomtie van sport. Dan is het heel droevig dat een overkoepelende organisatie dat de kop wil indrukken. Hoeveel straffen waren er wel niet deze race? Dat maakt het minder leuk."