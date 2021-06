Wedstrijdleider Masi: Regelwijzigingen hebben wel degelijk te maken met titelstrijd Verstappen en Hamilton

Het aantal inlegvelletjes dat als 'technical directives' wordt uitgevaardigd door de FIA om zo de reglementen bij te sturen, vormen inmiddels een behoorlijk boekwerk.

De richtlijnen worden door de FIA vaak aangescherpt, verduidelijkt of gewijzigd door de wereld autosportfederatie, de laatste tijd. De laatste wijzigingen houden direct verband met de strijd om het Formule 1 wereldkampioenschap 2021.

Tot nu toe heeft de FIA ​​in 2021 een reeks richtlijnen uitgevaardigd die betrekking hebben op de buigzaamheid van de vleugels, hoe er met de banden wordt omgegaan en nu dus ook de snelheid tijdens het uitvoeren van handelingen tijdens pitstops. De regels worden voortdurend aangestuurd en gewijzigd en steeds lijken daar twee teams de aanstichter van te zijn: Red Bull Racing en Mercedes.

Alfa Romeo-baas Frederic Vasseur ergerde zich al eerder kapot aan het feit dat hij 'een slordige half miljoen' kwijt was aan het opnieuw ontwerpen en verstevigen van zijn achtervleugels en tijde van een afgesproken budgetplafond. Hij signaleert een trend.

Volgens Vasseur hebben F1-teams nu nog "meer met technische richtlijnen te maken dan met persberichten".

Vasseur ziet de bui al weer hangen en vreest een volgende regelwijziging.

Vasseur: "De volgende zal gaan over doorbuiging van de voorvleugel", voorspelde Vasseur. "Ik denk niet dat het de juiste manier is om het zo midden in het seizoen te doen."

'Escalerende strijd om WK'

Michael Masi, racedirecteur van de F1, geeft toe dat de golf van technische richtlijnen inderdaad rechtstreeks verband houdt met de "escalerende strijd om het wereldkampioenschap".

Masi wordt in Oostenrijk aangehaald door meerdere media als hij zegt: "Er is behoefte aan verduidelijking van bepaalde kwesties en de technische richtlijnen helpen daarbij. Ik zou het geen mechanisme willen noemen om het kampioenschap te beheren, maar het is een manier om bepaalde bepalingen van de reglementen duidelijker te maken vanuit onze technische afdeling", aldus wedstrijdleider Masi van de FIA.

Jos Verstappen denkt dat de situatie ook versterkt door persoonlijke relaties.

"Helmut (Marko) en Toto (Wolff) mogen elkaar niet", lachte de Nederlander bij Sport1. "Maar het is gewoon een onderdeel van het spel in competitie als deze."

