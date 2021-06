Fernando Alonso: "Twee keer racen op zelfde baan beetje zinloos"

Fernando Alonso vindt het onzin en zinloos om twee weekenden achter elkaar op dezelfde baan, in dit geval de Red Bull Ring, te racen.

Max Verstappen domineerde de eerste race in een tweeluik op de baan in Oostenrijk. Verstappen is leider in het WK. De zeer ervaren tweevoudig kampioen, denkt dat Formule 1-fans dit weekend een soortgelijk resultaat zullen zien.

Alonso: "Voor komend weekend zullen we moeten nadenken of het kan gaan regenen of zoiets, want de auto's zullen hetzelfde zijn, dus krijgen we een soortgelijk weekend", aldus de 39-jarige Spanjaard.

"Bij nader inzien heeft het niet echt veel zin om twee Grands Prix op hetzelfde circuit te rijden, met dezelfde auto's, en dan ook nog in twee opeenvolgede weekenden zo kort op elkaar. "

"Maar goed, we zullen moeten wachten tot het weer hopelijk een beetje helpt om wat onzekerheid te creëren. Zo niet, dan denk ik dat we een herhaling van zetten zullen zien", voegde Alpine's Alonso eraan toe.

Pirelli wil de tweede race opschudden met een zachtere band. Volgens Alonso zal dat te weinig een verschil maken.

"Voor ons wordt het weer een moeilijk weekend. Een paar punten of een punt is het maximum haalbare voor mij", zei hij.

Lees hier de samenvatting van de Grand Prix van Stiermarken terug.