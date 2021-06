Alonso geniet van stress bij Hamilton nu hij onder druk staat

Fernando Alonso zegt dat Lewis Hamilton nooit onverslaanbaar is geweest, maar de Spanjaard is blij dat Max Verstappen een einde heeft gemaakt aan de 'eentonigheid' van Mercedes-dominantie. Dit jaar staat Hamilton voor zijn grootste uitdaging doordat hij strijd om de titel met een rivaal van een ander team. Dat is voor het eerst sinds in 2014 Mercedes begon met het winnen van kampioenschappen. Zes van de zeven werden gewonnen door Hamilton, alleen in 2016 wist teamgenoot Nico Rosberg de Brit te verslaan.

Nu heeft Max Verstappen met Red Bull de overhand gekregen en heeft hij een voorsprong van 18 punten opgebouwd in het F1-kampioenschap van 2021.

Stress

Voormalig tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso verwacht niet betrokken te raken bij de strijd aan de voorkant, maar hij geniet niettemin van het titelgevecht dat verfrissend oogt door de onderlinge competitie. Gevraagd in een interview met AS wat hij vindt van de strijd om het WK, zei de Spanjaard: “Eigenlijk heel goed. Na jaren van eentonigheid door Mercedes, waar het tot halverwege het jaar alleen Hamilton versus Bottas was en daarna was de strijd voorbij, is het een goede zaak voor de sport om twee sterke rivalen te hebben."

“Voor Mercedes en Hamilton is het wat stressvoller, maar voor degenen die niet meedoen aan het kampioen is dat leuk om naar te kijken."

Onverslaanbaar

Alonso is tevens van mening dat Hamilton niet onverslaanbaar is: "Dat was hij nooit. Maar vroeger moest hij zijn teamgenoot verslaan en nu moet hij een andere auto verslaan die soms sneller zal zijn, soms langzamer."

"Zowel Max als Lewis zijn van een zeer hoog niveau. Wanneer de Mercedes in een weekend beter is, doet Verstappen nog steeds iets ongewoons om in de strijd te zijn. Als Red Bull wat beter is, trekt Hamilton iets uit de hoed en raakt in de war. Ze hebben allebei het niveau verhoogd en dat is interessant."