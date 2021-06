Max Verstappen na veertiende F1-overwinning: "Dit moeten we volgende week herhalen"

Max Verstappen wint de Grand Prix van Stiermarken en vergroot hiermee zijn voorsprong in de WK-stand ten opzichte ten opzichte van Lewis Hamilton.

De Nederlander heeft nu 156 WK-punten, Hamilton bezit er nu 138. Het is voor het eerst dat Red Bull Racing vier races op rij weet te winnen sinds 2013 toen Red Bull Racing jarenlang de Formule 1 domineerde met Sebastian Vetel.

De voorsprong van Verstappen bedraagt dus 18 punten. De overwinning van Verstappen is te zien in dit filmpje bij ZiggoSport:

Fier aan de leiding, van start tot finish

Na de race is Verstappen goed te spreken over zijn race. Hij vertelt in gesprek met MarK Webber: "Je weet nooit hoe het afloopt, maar vanaf het begin voelde ik een goede balans in de auto. Het was goed om de banden in de gaten te houden vanaf de start."

Verstappen gaat twee ronden na Lewis Hamilton naar de pitstraat om te wisselen van de medium-rubbers naar de harde band van Pirelli.

Vooruit kijken en blijven ontwikkelen

Verstappen kijkt vooral vooruit en wil deze vorm vast zien te houden. Volgend weekend wordt er op dezelfde baan weer gereden, dan met veel meer fans langs de baan tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Nu blijkt dat de Red Bull aanzienlijk sneller over de streep kan komen dan de Mercedes, lijken de vooruitzichten voor Verstappen dan ook veelbelovend en rooskleurig. Het is de vraag of Mercedes binnen een week tijd orde op zaken kan stellen.

Verstappen denkt aan kampioenschap

Verstappen zegt tegen voormalig Red Bull Racing-coureur Webber: "Het is positief, maar volgende week moeten wij weer presteren en we zullen kijken hoe wij kunnen verbeteren. Ik zie er naar uit om volgend week te proberen dit te herhalen."

Hard blijven werken is het motto

Verstappen dringt er verder op aan dat hij en zijn team goede perspectieven hebben om volgende week weer goed voor de dag te komen, zolang er althans hard gewerkt blijft worden door hem en zijn team.

