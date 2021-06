Verstappen wil bewijs aanleveren: "Snelheid op rechte stukken komt niet van onze motor"

Max Verstappen heeft beloofd zijn printer te 'starten' en de media het bewijs te leveren dat Red Bull's snelheid op de rechte stukken gerelateerd is aan hun achtervleugel en niet komt door het vermogen van de Honda-motor.

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie werd gesuggereerd dat op het thuiscircuit van Red Bull in de Oostenrijkse heuvels de Honda-motor, die vorige week tijdens de Franse Grand Prix van Frankrijk werd vervangen, bijzonder geschikt was voor het racen op grotere hoogte.

Maar Verstappen zijn pole position tijd van 1:03.841 was 0.194 sneller dan de tijd van Valtteri Bottas. Hij moet door zijn gridstraf echter 3 plaatsen achteruit, na zijn spin in de pitstraat tijdens de vrije training. De Nederlander houdt echter vol dat de topsnelheid van de RB16B van Red Bull te wijten is aan de low downforce achtervleugel waarmee hij al langere tijd rijdt.

Topsnelheid

Op vragen van de media zei Verstappen: "Ik denk dat ik de volgende keer een afdruk zal printen van het verschil in de achtervleugel dat we gebruiken en het dan aan elke journalist overhandigen. Waarom? Omdat ik deze vragen nu twee of drie weken krijg, dat we heel snel op het rechte stuk zijn, en ja, dat zijn we inderdaad. Maar kijk eens naar onze achtervleugel."

“Natuurlijk heeft Honda geweldig werk geleverd in vergelijking met vorig jaar, maar van onze eerste motor tot de motor die we nu in de auto hebben, het draait allemaal om verbeteringen in de betrouwbaarheid en geen duidelijk voordeel op puur vermogen. Dus ik zal de volgende keer mijn printer opstarten en een paar foto's overhandigen."

De Nederlander hoopt nadat hij zijn derde pole position van het seizoen had behaald tijdens de Grand Prix van Stiermarken, om zijn voorsprong van 12 punten op Lewis Hamilton te kunnen uitbreiden in het kampioenschap.