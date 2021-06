Update: Yuki Tsunoda krijgt tóch weer op z'n falie: Gridstraf om hinderen Bottas

Yuki Tsunoda zei na de kwalificatie nog dat hij verwachtte dit keer geen donderpreken te krijgen van zijn bazen, na een sterk optreden tijdens de kwalificatie in Oostenrijk: Tsunoda pakte de achtste startplek.

Niets is minder waar.

Yuki werd alsnog streng toegesproken, dit keer door de wedstrijdleiding. Tsunoda moest uitleg komen geven over zijn incident met Valtteri Bottas in het derde kwalificatiedeel. Dat gesprek leidde niet tot enig mededogen met de jonge Japanner: De FIA bestraft hem vanwege het blokkeren van Valtteri Bottas in het derde deel van de kwalificatie in de Styrian GP.

Bottas kwam aan gestormd, maar Tsunoda had dat niet in de gaten en reed rustig zijn uitloop ronde. Het team had het ook niet in de gaten en waarschuwde de Japanner niet, zo vertelt Yuki na afloop.

Op het matje geroepen

De wedstrijdleiding kondigde aan dat Tsunoda en Bottas uitleg moesten komen geven over het incident. Tsunoda heeft blijkbaar een ingewikkeld gesprek gevoerd, dit keer met wedstrijdleider Michael Masi. Die legt Tsunoda onverbiddelijk een gridstraf op die de Japanner drie plaatsen terug zet op de startopstelling.

Tsunoda start morgen dus vanaf de elfde positie. George Russell profiteert: hij schuift een plekje op naar voren.

Tsunoda krijgt onder uit de zak, dit keer door Masi

Tsunoda wordt streng aangepakt: De stewards menen dat Bottas onnodig in de weg is gereden. AlphaTauri had de Japanner moeten waarschuwen, oordelen de stewards. De Jonge Japanner ontvangt naast zijn gridstraf ook een strafpunt in zijn superlicentie.

Bottas eveneens drie plaatsen terug op de grid

Valtteri Bottas wist zich ondanks het moment met Tsunoda, naar een tweede startplaats te rijden. Omdat hij vrijdag gevaarlijk spinde in de pitstraat, oordeelde dezelfde wedstrijdleiding vrijdag dat Bottas drie plaatsen naar achteren wordt gezet op de startgrid. Bottas vangt de Grand Prix van Stiermarken dus aan als vijfde, Tsunoda als elfde.

Opluchting van korte duur

Het zit Yuki niet mee. Toen hij uit de auto stapte was hij nog juist zo trots en blij. Tsunoda vertelde ook opgelucht te zijn. Hij dacht dit keer namelijk geen 'druk' te zullen krijgen van Helmut Marko, aangezien hij de auto op de achtste plaats had getraind. Vorig weekend kreeg hij een donderpreek na zijn crash in de kwalificatie in Frankrijk.

Het genot van de blije Tsunoda was waarschijnlijk van korte duur. Na het lastige gesprek bij de wedstrijdleider zal Yuki met zijn straf in de hand alsnog zijn bazen Helmut Marko en Franz Tost onder ogen moeten komen.