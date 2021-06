Bottas geeft McLaren de schuld: "Iedereen in de F1 probeert je te naaien"

Valtteri Bottas twijfelt er niet aan dat het klagen van McLaren over zijn spin in de pitlane in Oostenrijk puur voor strategisch gewin waren. De Fin verloor de controle over zijn W12 toen hij tijdens de tweede training zijn pitbox verliet, waardoor hij spinde voor de pitmuur van McLaren en achterwaarts tot stilstand kwam.

Het Britse team beklaagde zich meteen bij FIA-racedirecteur Michael Masi: "Michael, dit is absoluut belachelijk. Hij had onze jongens van de pitmuur kunnen raken en uitschakelen."

Na het incident zei Bottas dat hij geen straf verwachtte, maar de stewards legden een gridstraf van drie plaatsen op, terwijl ook twee strafpunten werden toegevoegd aan de superlicentie van Bottas.

Klagen en naaien

Dat betekent dat Bottas de Grand Prix van Stiermarken nu vanaf P5 zal starten, nadat hij zich oorspronkelijk op P2 had gekwalificeerd. De Fin is van mening dat McLaren met opzet heeft geklaagd, voor eigen gewin op strategisch vlak.

Bottas zei tegen een Finse verslaggever: “Mijn persoonlijke mening is dat het nogal een harde straf is. Ik had nooit gedacht dat er een straf zou volgen voor dit kleine incident. Maar zo werkt het in de F1. Als andere teams een kans zien dan klagen ze meteen over dat iets gevaarlijk is in de hoop dat je een straf krijgt. Dat is hoe het gaat. Iedereen probeert je altijd te naaien in deze sport."