Blije Max Verstappen pakt tijdens thuisrace zijn zesde pole position: "Klein circuitje, maar moeilijk om hier snel te zijn"

Max Verstappen heeft zijn zesde pole position in de Formule 1 weten te veroveren. Verstappen start zondag in de Grand Prix van Stiermarken vanaf de eerste startrij.

"Het is een heel goed weekend voor ons en de auto reed heel lekker in de kwalificatie", zei Verstappen.

De Limburger reed zijn Red Bull RB16B tijdens de kwalificatie een indrukwekkende ronde die hem een tijd van 1:03.841 bracht, daarmee is Verstappen veruit het snelste van allemaal.

Het is de tweede pole op rij: in Frankrijk pakte hij ook de eerste plaats in de kwalificatie. Daar wist hij dat ook om te zetten in een klinkende overwinning op zondag.

Mercedes heeft het nakijken

Verstappen was in de Stiermarken GP sneller dan de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

"Simply, lovely!", roept Verstappen over de boordradio richting zijn team, als blijkt dat zijn rondje niet kan worden verbeterd door de rest.

Na afloop vertelt Verstappen dat hij het dit keer tijdens Q3 niet spannender wilde maken dan nodig is, zo was het de eerste poging gelijk raak. "De eerste ronde in de derde kwalificatie bleek snel genoeg."

Zesde pole in zijn loopbaan in de F1

Het is zijn zesde pole position en Verstappen is daar dan ook behoorlijk trots op, blijkt uit zijn woorden."Ik ben super blij om hier op pole te staan tijdens onze thuisrace, het is goed om te zien dat een Red Bull-auto hier eerste staat"

Verstappen vertelt over zijn ronde over de Red Bull Ring in Spielberg. Op het oog een makkelijk en kort baantje, maar in de praktijk juist een heel uitdagend circuit, vertelt Verstappen.

Verstappen zegt zelfs dat zijn ronde nog beter had gekund, maar dat bleek niet nodig: "Het is een klein circuitje, maar het is echt een hele kunst om hier een goed rondje eruit geperst te krijgen. Mijn eerste ronde in Q3 was genoeg voor pole, het is natuurlijk nooit perfect, maar zeker ook niet slecht."

Gridstraf Bottas: Lewis Hamilton 'erft' tweede startplek

Valtteri Bottas pakte op medium-rubber de tweede plaats voor Lewis Hamilton. Echter moet de Finse coureur drie plaatsen naar achteren op de grid omdat hij gisteren gevaarlijk door de pitstraat spinde tijdens een nooit eerder vertoonde spin. Het betekent dat Lewis Hamilton achter Verstappen zal starten op de tweede plaats.

Over de race van morgen zegt Verstappen:

"Het gaat nooit eenvoudig worden, soms zou ik dat wel hopen, maar het is nooit eenvoudig. Uiteindelijk is dat ook goed voor het racen. Ik denk dat het dicht op elkaar zit en dat het dus krap wordt mogen. Hopelijk wordt het zo interessant als ook in Frankrijk het geval was."

Daar pakte de Nederlander Lewis Hamilton in de voor-laatste ronde toen hij zijn enige kans kreeg om de Mercedes in te halen, pakte Verstappen de koe bij de horens en raasde hij voorbij aan Hamilton.

