Red Bull-baas Horner: "Snelle pitstop verdient geen straf maar juist aanmoediging"

De leiders in het wereldkampioenschap denken dat de aangekondigde aanpassing van de pitstop-regels bedoeld zijn om het team van Max Verstappen en Sergio Perez af te remmen, in plaats van het verhogen van de veiligheid.

Dat zegt Christian Horner tijdens de Stiermarken Grand Prix van dit weekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het gevaar wordt alleen maar groter, als de FIA inderdaad de regels voor de pitstops doorvoert, betoogt Horner.

De ophef gaat over het gebruik van geautomatiseerde systemen, waarmee Red Bull al jaren de snelste pitstops weet te maken. Het team is zo snel vanwege een goed getraind team, dat vertrouwt op supersonische apparaten waarmee de monteurs bijzonder snel een band kunnen verwisselen bijvoorbeeld.

Snelheid ten koste van veiligheid?

Nieuwe controles worden ingevoerd met ingang van de Grand Prix van Hongarije in augustus. Mercedes heeft aanzienlijk meer tijd nodig voor het wisselen van de banden onder hun auto's dan Red Bull. De aangescherpte regels van de FIA lijken minimale tijden voor te schrijven voor bepaalde handelingen tijdens pitstops. Daardoor zou de snelheid van Red Bull teniet gedaan worden.

De minimale tijd moet monteurs de gelegenheid geven hun taak beter te controleren, dat zou de veiligheid vergroten. De aanscherping van het reglement moet voorkomen dat er bijvoorbeeld wielen los komen van de auto, als blijkt dat het niet goed vast geschroefd is.

'Concurrent wil ons vertragen'

Horner zegt tegen de verzamelde pers in Oostenrijk: "Als je niet verslagen kunt worden, is het natuurlijk het meest logisch dat de concurrenten proberen je te vertragen, en dat is duidelijk wat hier gebeurt."

Toto Wolff geeft toe dat zijn team de FIA ​​vorige maand vroeg om een veiligheidsmechanisme tijdens de stops. "Heeft die vraag iets anders veroorzaakt? Misschien. Ik weet het niet", beweert de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.

Red Bull Racing onder vergrootglas

Horner vindt het onzin en benadrukt dat straffen voor een onveilig weg gestuurde auto al 'fors' zijn. "Wat deze technische richtlijn probeert te bereiken, weet ik niet helemaal zeker, aangezien het erg ingewikkeld is. Ik denk dat het in ieder geval toont dat wij nauw in de gaten gehouden worden en dat er momenteel bijzonder veel gerichte acties zijn in onze richting, maar dat hoort er wellicht bij als je zo snel bent."

Horner meldt dat er eerdere discussies zijn gevoerd over procedures in de pitstraat. De aangescherpte maatregelen, die nu ineens halverwege het seizoen worden ingevoerd, zijn volgens hem niet erg goed uitgedacht.

Horner: "Als je een auto twee tienden van een seconde moet vasthouden, denk ik dat je bijna kan stellen dat het gevaarlijk is, want de man die het groene licht moet geven moet ook de gaten beoordelen."

"Team verdient aanmoediging in plaats van straf"

Volgens Horner wordt zijn team nu gestraft voor iets dat juist gewaardeerd zou moeten worden omdat het een bijzondere knappe prestatie is om zulke snelle pitstops te maken.

De Red Bull-baas wordt in meerdere media geciteerd: "De Formule 1 gaat over innovatie en competitie en het zien van pitstops in minder dan twee seconden is een opmerkelijke prestatie. Dat zou aangemoedigd moeten worden in plaats van ontmoedigd."

