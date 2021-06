FIA hanteert de zeis: alle pitstops gelijk gesteld met minimale tijdsduur via technische richtlijn

De Internationale autosportbond FIA heeft nieuwe richtlijnen gelanceerd die met ingang van de Grand Prix van Hongarije alle pitstops gelijk stelt.

De FIA heeft dat bekend gemaakt in een document dat naar de teams is gestuurd. Daarin wordt bijvoorbeeld een minimale tijd gesteld aan de controle die monteurs menselijkerwijs nodig zouden hebben om een wiel veilig vast te zetten en dat ook te controleren. Onder het mom 'veiligheid' moet zo worden voorkomen dat auto's worden weggestuurd met bijvoorbeeld een wiel dat er halverwege de pitstraat af loopt.

Veiligheid

Voor bepaalde handelingen wordt dus een minimale tijd vastgesteld, zodat monteurs beter kunnen controleren de handeling goed is uitgevoerd. Eén en ander zou de veiligheid vergroten. Het voordeel dat Red Bull heeft met hun snelle pitstops, zal hierdoor verdwijnen.

Afgelopen week kwam Helmut Marko al met het verhaal dat Mercedes zou hebben geklaagd over de uitrusting van Red Bull-monteurs in de pitstraat. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez maakt al jaren de snelste pitstops, maar raakt dat voordeel dus binnenkort kwijt. Marko kwam met het verhaal dat Mercedes geklaagd zou hebben over de pitstop-uitrusting die Red Bull gebruikt, en nu blijkt waar Marko precies op doelde.

Stuurde Mercedes hier op aan?

Algemeen wordt aangenomen dat het team van Mercedes de aanscherping van de regels onder het kopje 'veiligheid' heeft aangegrepen om zo te voorkomen dat Max Verstappen, zoals ook afgelopen zondag, voor Lewis Hamilton de pitstraat uit kan komen rijden.

Inhalen is kunst

Het zal dus weer vooral op de baan moeten gebeuren en dus kunnen de spandoeken die de Jos Verstappen-fanclub vroeger altijd al meedroegen naar de internationale circuits weer uit de kast worden gehaald: daarop stond steevast de bekende tekst "Overtaking is an art". De spandoeken beschreven daarmee treffend de wijze waarop Jos Verstappen zich met zijn inhaalkunsten zo geliefd maakte bij velen. Die inhaalkunsten zal zoon Max Verstappen dus ook weer meer moeten laten zien, nu het inhalen via de pitstraat binnenkort tot het verleden behoort door deze maatregel van de FIA.

De aanscherping van het technisch reglement wat betreft de pitstops gaat gelden met ingang van de Grand Prix van Hongarije.

Hoe zien jullie deze maatregel van de FIA die nu wordt ingevoerd onder het mom 'veiligheid vergroten'?