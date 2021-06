Valtteri Bottas zorgde voor een zeer opmerkelijk moment tijdens de tweede vrije training. Als Bottas een pitstop heeft geoefend met zijn team, spint hij door de pitstraat.

Bottas gaat in de fout, zijn achterwielen draaien teveel in het rond, waarna zijn Mercedes dwars door de 'fast lane' schuift. Daarbij raakt hij personen, maar dat had zomaar anders kunnen aflopen.

Een Fins grapje op het verkeerde moment?

Zijn team vraagt via de boordradio wat er precies aan de hand is. Bottas reageert met een grapje: hij zegt dat hij zijn banden wilde warm draaien. Er kan niet om gelachen worden en het is de vraag of er na afloop ook nog iets te lachen valt voor de Finse Bottas.

Op twitter wordt de uitglijder van Bottas veelbesproken, dat wordt ook duidelijk onder hashtags #F1 #StyrianGP en #Bottas .

De Mercedes staat bijna volledig andersom voor de pitbox bij het team van McLaren. Monteurs van het oranje team helpen de Finse coureur een aantal keer heen en weer te steken. Daarna kan Valtteri Bottas zijn weg vervolgen richting het einde van de pitstraat om nog een poging te wagen om zijn snelle ronde te verbeteren.

McLaren klaagt bij de wedstrijdleiding: "krankzinnig"

Ondertussen klaagt Andreas Seidl van McLaren via de radio bij wedstrijdleider Michael Masi. Seidl meldt dat dit een "krankzinnige" situatie was en dat er gemakkelijk mensen van zijn team McLaren gewond hadden kunnen raken door de spin van de Fin.

Michael Masi kondigt onderzoek aan

Het zwaard van Damocles hangt wellicht boven het hoofd van Bottas, aangezien de wedstrijdleiding aangeeft dat er na afloop van de sessie nader bepaald wordt of de Finse coureur hier een straf voor krijgt. Bottas moet zich dus na afloop van de training melden bij de stewards om het moment te bespreken.

Bottas worstelt met zijn snelheid tijdens de tweede vrije training. Hij weet deze vrijdagmiddag geen positieve indruk achter te laten, aangezien zijn snelste tijd hem de slechts de twaalfde plaats oplevert. De Mercedes is daarmee 0,8 seconde langzamer dan de snelste tijd die Max Verstappen op de klokken zette. Hij was vrijdag met de Red Bull de snelste coureur in Oostenrijk, al denkt Verstappen zélf dat Lewis Hamilton het achterste van zijn tong niet heeft laten zien vandaag.