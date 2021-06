Max Verstappen de hele vrijdag het snelste in Oostenrijk: "Lewis Hamilton was sneller"

Max Verstappen reed vandaag de snelste ronde in Oostenrijk met zijn tijd van 1.05,412. Hij wist tijdens beide trainingen als snelste over de streep te komen, maar volgens Verstappen geeft dat niet het juiste beeld. Lewis Hamilton kon wel eens sneller zijn, vermoed Verstappen.

Verstappen was het snelste tijdens de eerste vrije trainingen. Vrijdagmiddag wist niemand sneller rond te rijden dan Verstappen tijdens de tweede vrije trainingen op de Red Bull Ring bij het Oostenrijkse Spielberg.

Verstappen zegt in gesprek met zijn eigen website Verstappen.com: “Lewis was sneller in de tweede vrije training maar zijn tijd werd afgenomen. Dus het ziet er in werkelijkheid iets anders uit dan het lijkt.”

Hij vervolgt: “In het algemeen ging het redelijk goed bij ons en er zijn een paar dingen waar we nog naar moeten kijken, maar ik ben best tevreden met hoe de auto op dit moment is. Vanaf het begin was ik al redelijk tevreden maar er zijn altijd dingen die beter kunnen, dat was hetzelfde na de tweede sessie, er zijn altijd dingen waar je aan kunt werken en daar zullen we vanavond naar kijken. Maar over het algemeen was het erg positief.”

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, zette de negende tijd neer. Hij was bijna zeven tienden langzamer dan de Nederlander.

Tijdens de kwalificatie kan het er nog wel eens om spannen, aangezien Lewis Hamilton het achterste van zijn tong niet heeft getoond, vertelt Verstappen tegen zijn website.

Daar wordt hij geciteerd: “We moeten kijken wat het weer gaat doen maar het zal dicht bij elkaar zitten.”