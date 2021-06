Hoofdengineer Adrew Shovlin van Mercedes legt in een video gepubliceerd door Mercedes uit waarom het team ervoor koos om tijdens de Franse Grand Prix op Paul Ricard niet te kiezen voor de twee-stopstrategie, toen halverwege de race bleek dat dat best wel eens de snellere strategie zou kunnen zijn.

Tijdens de race was Valtteri Bottas boos te horen via de boordradio. De Fin was gefrustreerd, omdat hij zei dat niemand naar hem luistert, nadat hij eerder aangegeven had dat een twee-stop-strategie de beste keuze was de finish het snelste te bereiken. Daarna was het ijzig stil, ook nadat Bottas de race had gefinisht werd er niet gesproken via de boordradio.