Helmut Marko wakkert onenigheid binnen Mercedes wat verder aan: "Perez is beter dan Bottas"

Red Bull Racing heeft het beter voor elkaar dan Mercedes als het gaat om teamgenoten. Dat zegt Helmut Marko, die het gedoe binnen Mercedes graag nog wat aanwakkert omdat het Red Bul Racing wel heel goed uit komt.

De F1-adviseur wiens adviezen nog nooit in de wind zijn geslagen, zegt dat nieuwkomer Sergio Perez één van de sleutelfiguren is binnen het team die het succes van het team op Paul Ricard hebben gebracht.

Marko legt uit: "Als Perez niet in het pitstop-raamwerk was geweest, hadden we een twee-stopstrategie geprobeerd en dat zou ons in een moeilijke situatie hebben gebracht", vertelde Marko in gesprek met f1-insider.com.

Marko: "Daarom hebben we hem naar het team gehaald. Hij wordt niet voor niets als een bandenfluisteraar beschouwd. Hij zat dichtbij genoeg bij Mercedes vóór de eerste stops, om hen behoorlijk nerveus te maken. Op die manier kon hij Bottas ook op het einde van de race met dezelfde strategie inhalen."

"Perez doet het beter dan Bottas"

Het gerommel en de onenigheid bij Mercedes die tijdens de laatste drie Grands Prix steeds meer blijkt, komt Red Bull Racing erg goed uit in hun poging om Max Verstappen het wereldkampioenschap te doen winnen dit jaar. Marko hanteert dan ook de zaak en zet die aan de stoelpoten van Bottas.

Hij zegt: "Het is duidelijk dat Perez het op dit moment beter doet dan Bottas. En dat is precies wat we wilden en nodig hadden en wat we de afgelopen jaren hebben gemist."

Marko dringt er op aan dat de zeer ervaren Mexicaan Perez niet louter als Verstappen's "wingman" kan worden beschouwd.

"Nee, hij fungeert niet alleen als de wingman van Max", zei de 78-jarige Oostenrijker.

"Als Max pech heeft, zoals met zijn band in Bakoe, is Sergio er meteen om de race voor ons te winnen. Dat heeft Mercedes ook gemerkt", voegde Marko toe.

Het goede presteren van Perez maakt Red Bull Racing dus veel sterker als geduchte tegenstander van Mercedes, beseft Marko maar al te goed.

Marko: "Ze kunnen niet meer dezelfde tactiek gebruiken als tijdens hun dominantie van de afgelopen jaren. En je ziet dat ze dan fouten maken. Perez zal in de toekomst nog sterker zijn en de druk op Mercedes zal nog groter zijn", waarschuwt hij richting het team van Toto Wolff, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Max Verstappen wist met zijn overwinning op Paul Ricard zijn voorsprong in de WK-stand uit te breiden naar 12 WK punten. Mercedes komt nu in de WK-stand 36 punten tekort in de tussenstand voor de constructeurs.

Komend weekend gaat het F1-circus verder op de Red Bull Ring in Spielberg, waar de eerste van de twee achter elkaar volgende races worden gehouden.

Wat denken jullie: Is Perez inderdaad beter voor zijn team dan Bottas bij Mercedes?