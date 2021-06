Schumacher is klaar met duw en trekwerk Mazepin: "Ik zal vanaf nu hetzelfde doen"

Mick Schumacher heeft aangegeven om wederom met het team te praten over de agressieve houding op het circuit van Nikita Mazepin. De Duitser is klaar met de houding van zijn teamgenoot, die niet schroomt om wiel-tegen-wiel gevechten aan te gaan en zijn teamgenoot naast het circuit te duwen.

Vers van hun incident in de laatste ronde in Bakoe, zegt Schumacher dat zijn controversiële teamgenoot bij Haas hem tijdens de Franse GP van het circuit heeft geduwd.

Tegen de aanwezige media zei Mick: "Ik denk dat ik er nog eens met het team over moet praten. Als uiteindelijk dit de manier is waarop het gaat, dan zal het zo blijven gaan en ga ik hetzelfde doen. Hij is ook heel open om erover te praten, dus ik denk dat dat zijn stijl is. Op dat niveau kunnen we het niet goed met elkaar vinden."

"Uiteindelijk moeten we misschien allemaal met gestrekt been erin gaan."

Teambaas moet ingrijpen

Ralf Schumacher, de oom van Mick, zei dat het naarmate het seizoen vordert duidelijk is dat het paar 'niet samen op vakantie gaat'.

De voormalig F1-coureur zei op Sky Duitsland: "Ik moet zeggen dat ik maar één verklaring zie - dat Nikita absoluut overweldigd is door zijn emoties. Op een gegeven moment moet de teambaas hier iets van zeggen, zelfs als de vader van Mazepin de meeste rekeningen betaalt."

Haas F1-teambaas Gunther Steiner streek na de gevaarlijke actie in Bakoe de plooien glad, en ook nu bagatelliseert hij het laatste incident.

"Ik heb ernaar gekeken en met hen gesproken", zei Steiner. "Het was racen. Het was niet oneerlijk of zo. Je ziet dat de kloof tussen hen kleiner wordt, wat niet altijd het ideale scenario is voor dit soort dingen. Het gebeurt omdat ze dichter bij elkaar staan ​​op het circuit."