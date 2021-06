FIA gaat in op verzoek van Red Bull en onderzoekt voorvleugel Mercedes

De voorvleugel van Mercedes ligt al enkele weken onder vuur, nadat het Duitse team Red Bull had beticht van het racen met een illegale achtervleugel. De achtervleugels van Max Verstappen en Sergio Perez zijn sinds afgelopen weekend aangepast, maar Red Bull is niet te spreken over de manier waarop dit is gegaan.

Destijds lanceerden Helmut Marko en Christian Horner direct hun tegenaanval, door te stellen tegen Toto Wolff: "Op het moment dat je het protest tegen onze achtervleugel doorzet, zullen wij de FIA verzoeken naar jullie zeer buigbare voorvleugel te kijken."

Onderzoek FIA

De FIA lijkt op dat verzoek nu in te gaan. Na de overwinning van Verstappen in Frankrijk kwam Sky Duitsland Marko tegen in de paddock en vroeg hem naar de situatie. Marko: "De FIA is er op dit moment mee bezig. Er is genoeg beeldmateriaal beschikbaar, dus ze kijken ernaar."

Over de uitkomst van dat onderzoek zal nog even gewacht worden, maar de Oostenrijker verwacht dat Mercedes op dezelfde manier wordt aangepakt: "Ik verwacht dat het resultaat hetzelfde zal zijn als bij de achtervleugel-soap."