Lando Norris raast naar vijfde plaats en verbaast vriend, vijand én zichzelf: "Perfecte race!"

Lando Norris maakt een buitengewoon sterke seizoenstart mee bij McLaren, waar hij al velen verraste met zijn podium in Monaco. De successen houden aan voor McLaren, dat dit jaar een hevige strijd levert met Ferrari om de derde plek achter Red Bull en Mercedes.

Daniel Ricciardo gaat ook steeds beter bij McLren, en met de vijfde plaats van Norris en de zesde plaats voor Ricciardo staat het team nu vóór Ferrari in het constructeurskampioenschap. 110 punten wist McLaren tot nu toe veilig te stellen, terwijl Ferrari voorlopig blijft steken op 95 punten. De Ferrari's komen steeds goed uit de verf tijdens kwalificaties, maar zakken de afgelopen races steeds verder naar achteren tijdens de race.

Lando Norris is dan ook opgetogen over zijn race in Frankrijk; die hij van de achtste startpositie begon.

Lando Norris: "Het is duidelijk dat ik echt blij ben. Ik had niet echt verwacht dat er vandaag een P5 in zat, zelfs niet met een perfecte race. Ik had gewoon niet gedacht dat we het tempo zouden hebben dat we hadden", zo vertelt de positief verraste jonge Britse coureur die zich het hele jaar al zeer verdienstelijk toont voor McLaren.en in positieve zin opvalt om zijn sterke prestaties.

Norris zag dat iedereen het lastig had met het sparen van de banden, ook hijzelf worstelde er wel mee maar gezien zijn klassering deed hij het een stuk better dan de naaste concurrenten van Ferrari.

Norris vertelt: "Het was lastig met het bandenmanagement, maar veel beter dan we hadden gehoopt, wat altijd goed nieuws is. Een goede race voor ons als team: vijfde en zesde is één van de beste resultaten van ons dit seizoen. Al met al een leuke wedstrijd. Hopelijk kunnen we dit de komende races voortzetten."

Komend weekend, is alweer de volgende Grand Prix, dit keer op de Red Bull Ring in Spielberg waar twee weekenden op rij een F1 race wordt gehouden.