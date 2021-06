Valtteri Bottas ziet dat Lewis Hamilton hem toch weer te snel af is in F1 kwalificatie

Valtteri Bottas begon het weekend op Paul Ricard veelbelovend, maar na de kwalificatie constateert hij toch weer dat Lewis Hamilton hem te snel af is. Bovendien staat Max Verstappen nog voor zijn teamgenoot.

Bottas heeft weinig woorden nodig na de kwalificatie: "Het is een sterk weekend geweest en het is sowieso een stuk beter dan de laatste paar weken. De snelheid is er, en we hebben gezien dat het krap aan wordt tussen ons en Red Bull."

Bottas denkt dat hij er niet veel meer extra had uit kunnen halen tijdens de kwalificatie. "De laatste run in Q3 voelde erg goed, dus ik denk dat er niet veel meer rondetijd te behalen viel. Ik kan niet al te blij zijn om nu derde te staan, want het is een heel sterk weekend geweest tot nu toe voor ons, maar ik denk dat Red Bull de trein heeft ingehaald."

Bottas was goed van start, tijdens de eerste vrije training, waarvan u hier een uitgebreid verslag kunt teruglezen, was nog de snelste in de eerste vrije training.

Ook vrijdagmiddag was Bottas de snelste Mercedes-coureur en wist hij Lewis Hamilton steeds voor te blijven, u leest hier een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen tijdens die training.