Horner onthult geheim van pole position van Verstappen: "Minder downforce"

De vijfde pole position uit de carrière van Max Verstappen heeft de Nederlander gisteren weten te pakken. Red Bull heeft na de eerst vrije training veel veranderingen aan de auto gebracht, zo stelden de Nederlander en zijn teambaas Christian Horner.

De Brit heeft genoten van het succes van Red Bull Racing. Bij Sky Sports reageerde hij direct op het behalen van de pole: "Dit is onze eerste pole in Frankrijk, dat is fantastisch."

"Dat was een geweldige prestatie van Max. Hij is het hele weekend snel geweest, in elke sessie. We zijn erin ook in geslaagd om de auto in elke sessie beter te maken. Daar komt bij dat ook Sergio Perez in de buurt staat, dus dat ziet er goed uit voor ons."

Geheim Max Verstappen

Tijdens de eerste vrije training had Verstappen nog wat moeite met het tempo van Mercedes, maar daar is door de engineers specifiek naar gekeken. Na de sessie is besloten om de afstellingen te veranderen, en is de focus komen te liggen op met name de derde sectie.

Horner vertelde dat daar de sleutel tot succes zit van Verstappen. Hij vertelt over het geheim van Max in Frankrijk: "We hebben downforce van de RB16B gehaald. Het geeft ons meer vertrouwen, maar we moeten afwachten wat het ons brengt."

"Mercedes is hier de afgelopen jaren zo sterk geweest. Als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan. Het team werkt geweldig en maakt lange dagen. Zoveel druk uitoefenen op Mercedes is fenomenaal."