Verstappen erg blij met vijfde pole in F1: 'Morgen 25 punten terugwinnen die we in Baku verloren waren'

Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk wist Max Verstappen op het Circuit Paul Ricard de snelste tijd neer te zetten en pakte daarmee de vijfde pole position van zijn carrière. Lewis Hamilton kon niet binnen 2,5 tienden van een seconde komen, en Valtteri Bottas start als derde. Sergio Perez vult de tweede startrij aan.

"Tot nu toe is het een heel positief weekend, alles gaat goed", zo vertelde Verstappen tegenover ex Formule 1-coureur Paul Di Resta. "Het is erg gaaf om dit op een circuit te doen waar we het in het verleden altijd lastig hebben gehad."

Het leek er op dat Mercedes weer het te kloppen team was, wat Verstappen zelf ook wel verwachte in eerste instantie. Tijdens de eerste vrije training was het dan ook Valtteri Bottas die het tempo aanvoerde. Echter, tijdens de tweede vrije training bleek dat de RB16B ook tempo in zich had. "De tweede vrije training was voor ons het keerpunt", zo vertelt Verstappen verder. "Maar vandaag was het zelfs nog beter. Het is erg gaaf om weer een pole position te kunnen pakken."

Ondanks dat Verstappen in extase is met de pole, weet hij als geen ander dat morgen de punten worden uitgedeeld. "Vandaag verdienen we geen punten, maar het is alsnog een erg gave dag. We moeten het morgen af zien te maken en de 25 punten zien te pakken die we in Baku verloren waren. Tot nu toe ziet het er veelbelovend uit."

Paul Di Resta vroeg ook nog Verstappen - naast een snelle wagen te hebben over één ronde - een snelle racewagen had. Verstappen zelf vindt van wel. "De snelheid over meerdere ronden was ook goed", zo vertelt Verstappen verder. "De tweede vrije training zag er goed uit vanuit ons perspectief, dus ik kijk erg uit naar morgen", zo concludeert Verstappen tegenover Paul Di Resta.