Rosberg niet van mening dat Mercedes met zandzakken rijdt en meent dat team risico moet nemen

Traditioneel gezien is het Circuit Paul Ricard Mercedes-territorium. Sky Sports F1-commentator Karun Chandhok zei dat Mercedes net zo goed hun stempel op de voordeur kon zetten. Niet raar ook dat men dat vindt; in de afgelopen twee races dat hier gereden werd was Mercedes enorm dominant. Lewis Hamilton pakte daar twee keer pole en de zege.

Na twee weekenden uit vorm te zijn te zijn geweest leek het er gisteren ook op dat het team uit Brackley weer volle bak mee kon doen voor de pole en de overwinning. Valtteri Bottas zette het tempo in de eerste vrije training, en ook in de tweede vrije training zat hij er dicht op. Vandaag, echter, na de derde vrije training, is het Max Verstappen die het veld aanvoert qua tempo. En niet zomaar; Verstappen wist een gat van zo'n driekwart seconde te slaan naar Valterri Bottas op P2.

Nico Rosberg is van mening dat het team waar hij in 2016 zijn kampioenschap mee pakte niet zomaar in staat om dit gat goed te maken. "Als Mercedes wil je je beslist niet in deze positie bevinden", zo liet de Duitser weten aan Sky Sports F1. "Zij zullen risico's moeten nemen om iets te kunnen forceren."

Rosberg vervolgde zijn verhaal met een behoorlijke statement. De ex Formule 1-coureur ziet zijn oude team dan ook niet in staat om Red Bull Racing tegen te houden. "Zij zijn zo ver weg, maar laten we kijken of Mercedes iets magisch weet te vinden...", zo concludeerde Rosberg.

Om 15:00 begint de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk. Kan Max Verstappen daar zijn vijfde pole positie van zijn carrière weten te pakken?