Helmut Marko kijkt Mercedes-figuren met argusogen aan: "Nu is onze pitstop-installatie weer illegaal"

Volgens Dr. Helmut Marko heeft Mercedes-personeel het na de 'flexi-wing'-soap inmiddels weer op iets anders voorzien: namelijk de uitrusting van de pitstraat van Red Bull Racing.

Het gevecht tussen de rivaliserende constructeurs gaat na de races, dus ook naast het circuit, onverminderd door. Het is voor het eerst in jaren dat er zo' hevige en felle titelstrijd wordt gevoerd.

De rel rond meebuigende achtervleugels dooft nu als een dure nachtkaars uit. Toto Wolff dreigde eerder zelfs met een gang naar het Internationale Hof van Beroep, omdat Red Bull teveel voordeel zou hebben.

Daarop scherpte de FIA de reglementen aan en verzwaarde de tests en gewichten waarmee de achtervleugels van de teams worden belast. Ook veel andere teams zagen zich halverwege het seizoen ineens genoodzaakt hun achtervleugels te verstevigen en opnieuw te ontwerpen.

Alle teams hebben nu voldaan aan die verzwaarde tests die de FIA instelde. Aanleiding was de Grand Prix van Spanje waar Lewis Hamilton de zaak aan het rollen bracht toen hij zei dat de achtervleugel van Max Verstappen teveel op een neer zou bewegen waardoor Verstappen voordeel zou hebben vanwege minder luchtweerstand op hoge snelheid.



Volgens Helmut Marko probeert Mercedes nu om weer op een ander gebied druk uit te oefenen op Red Bull Racing.

Red Bull staat er al jaren om bekend de snelste pitstops uit te voeren, want het team traint extra op pitstops en dat legt het team geen windeieren, zo bleek nog in Bakoe. Daar wist het team van Red Bull de auto van Sergio Perez met een snelle pitstop voor Lewis Hamilton op de baan te krijgen.

De mensen van Mercedes houden hun opponent in de pitstraat scherp in de gaten, en nu zou het opgevallen zijn dat de pitsfopuitrusting van het team niet zou deugen. De spullen die Red Bull gebruikt tijdens de pitstops van Verstappen en Perez zouden volgens Mercedes niet voldoen aan die reglementen.

Marko constateert dat er veel pesterijtjes onderling zijn, maar dat er ook gedachtespelletjes worden gespeeld in de hoop dat het team van Verstappen er zich in verslikt.

Marko zegt tegen de Duitse tak van RTL: "Nu hebben ze ook nog eens ons materiaal als illegaal bestempeld. Maar dat zijn alleen maar loze dreigementen. Dus wij concentreren ons op het racen en wij willen optimaal voorbereid zijn op de strijd op de baan."

Toto Wolff's woorden komen bij Helmut Marko niet meer binnen, vertelt hij. Als hij Toto Wolff hoort praten, hoort hij hooguit achtergrondmuziek, zo vertelt de Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing, wiens adviezen nog nooit afgeslagen zijn geweest in Spielberg.

Helmut Marko: "Wij gaan onze aandacht niet steken in dit soort randzaken. De onzekerheid die Mercedes aan de dag legt en de psychologische oorlog die zij willen voeren, dat zegt mij genoeg", aldus Helmut Marko.

Marco vervolgt: “Max [Verstappen] heeft het al eerder gezegd, maar wij doen het praten op de baan."

Marko praat ondertussen rustig verder over zijn grootse concurrenten in de pitstraat.

"Mercedes is nerveus. Dat zie je aan hun reactie, maar we verlagen ons niet tot hun niveau. Wij blijven ons focussen op de echte dingen. Het hele achtervleugel-gedoe was ook maar een storm in een glas water.”

Helmut Marko gaat vervolgens in de aanval, en hij waarschuwt maar alvast dat Mercedes nog niet door heeft waarmee zij te maken gaan krijgen in het huidige F1-kampioenschap.

“Ons hele team is zeer gemotiveerd. We hebben lange tijd last gehad van de dominantie van Mercedes. Er is een samenhang, een fascinatie en een passie die ons onderscheidt, het hele team is gretig en hongerig naar deze WK-titel."