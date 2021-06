Keiharde feiten en statistieken over de Formule 1 Grand Prix in Frankrijk

De F1 GP in Le Castellet is ronde zeven van het wereldkampioenschap Formule 1. De ronde is exact 5.842 kilometer lang. De totale afstand van de de race die vandaag wordt gereden is 309.69 kilometer en de winnaar wordt bekend na 53 ronden rijden.

Vorig jaar was er geen race vanwege de coronapandemie. Het ronderecord werd in 2019 gezet door Sebastian Vettel in zijn Ferrari en staat op 1:32.740.

De race wordt gestart op 15:00 uur lokale tijd .

De F1 GP op Franse bodem vandaag is de 61ste editie van een Formule 1 race in Frankrijk. Het is voor de zeventiende keer dat er in Le Castellet wordt geraced.

Van de huidige coureurs op de F1 grid staan vandaag drie coureurs die ooit wonnen in Frankrijk: Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, terwijl er een decennium niet geraced is in Frankrijk, tussen 2008 en 2018 reed er geen enkele Formule 1 bolide naar de startgrid van een race in Frankrijk.

Tot dit weekend sloot Meredes sinds 2018 alle trainingen en sessies als snelste af. Op deze 'Mercedes-baan' won Lewis Hamilton vanaf pole position de races van 2018 en 2019.

Op de startgrid staan vandaag twee Franse rijders: Pierre Gasly en Esteban Ocon. Toch is de meest lokale rijder Charles Leclerc die uit Monaco komt.