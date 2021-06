Tsunoda bloeit op in Italië, leert in fabriek en gooide het over een andere boeg: "Fijn gevoel na Bakoe"

Yuki Tsunoda zegt dat hij de manier waarop hij zijn raceweekenden benadert compleet heeft omgegooid. Dat leidde tot een ommezwaai in zijn prestaties, zo lijkt het. Na zijn verhuizing naar Italië onderging hij een strak sport-schema en volgens een strak regime met als doel dat Yuki veel leert en zich als coureur beter ontwikkelt.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost had dat zo voor Yuki bepaald.

Zeker is dat Yuki in die paar weken tijd geleerd heeft dat hij zijn baas nooit teveel zal tegenspreken. Volgens Yuki is zijn sterke race in Bakoe dan ook een direct gevolg van de ingrijpende veranderingen die hem werden opgelegd door Tost.

Veelbelovend en toen even niet

Bij zijn debuut in Bahrein scoort de Japanse rookie direct in Bahrein, maar hoe sterk hij leek te beginnen, zo zakten de prestaties in de vier races die volgden als een plumpudding in elkaar. Yuki kon soms fel overkomen in gesprekken naar zijn team, waarmee hij langzaam iets van de sympathie leek te verliezen.

Teambaas Franz Tost grijpt in: hij zet die verhuizing in gang en laat Yuki dagenlang leren en praten met mensen in de fabriek. Tsunoda leert belangrijke aspecten over de werking van zijn auto. Als hij niet met de technici van het team praat, dan zit hij wel weer in de sportschool.

Bloed, zweet en wellicht tranen dus: maar het lijkt allemaal niet voor niets.

Tsunoda werd zevende en scoorde zo fraaie punten voor zijn team A[phaTauri in Bakoe. Tsunoda: "Vóór Bakoe had ik wat moeilijke weekenden, dus het gaf een fijn gevoel dat het in Bakoe beter ging."

Volgens Tsunoda maakte Franz Tost dan ook de juiste beslissingen door Yuki naar Faenza te sturen: "All met al had het een goede uitwerking. Vergeleken met de races ervoor, was ik nu veel beter voorbereid dan dat ik eerst was. Ik voelde ook direct in de eerste vrije trainingen dat het zoveel scheelt"

Het ging ineens allemaal heel snel, vertelt Yuki: "De week vóór Bakoe ben ik verhuisd naar Italië en daar heb ik de meeste tijd in de fabriek door gebracht, studerend over hoe we ons weekend zouden benaderen, en we keken ook naar eerdere problemen met de auto. Wij besloten om het racen wat anders aan te vliegen en wij hadden veel meer gesprekken en dat werkte heel goed."

Tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan stormden Yuki en zijn teamgenoot Gasly door naar het laatste deel van de kwalificatie, waarin de beide auto's zich goed konden laten zien in de top tien.

Tsunoda: "Ik denk dat wij daar een nieuwe basis hebben gelegd van waaruit wij nu onze raceweekenden benaderen. Het resultaat was okey. Ik ben er behoorlijk blij mee, al was het wel jammer dat ik een plaats verloor (aan Feranado Alonso) na de herstart."

Ouderwetse teambaas krijgt gelijk

Franz Tost wordt dan wel eens als een 'ouderwetst' teambaas gezien: zijn regime lijkt nu precies te zijn geweest waar Tsunoda behoefte aan had. Tost legduit dat sporten, leren, eten, sporten, leren en nog meer leren en sporten de weg naar een betere Yuki zou zijn.

Yuki heeft nog geen spijt vertelt hij trots. "Het weer en het eten zijn er geweldig, ik kan meer tijd in de fabriek doorbrengen en dan praat ik veel met mijn engineers", zo beweert de rookie.

Hij springt nog eens door de hoepel en complimenteert zijn baas nog een keertje extra tot besluit.

Tsunoda: "Het was de juiste beslissing om naar Italië te verhuizen en dat heeft een hele positieve uitwerking op mij gehad. Enige nadeel is dat ik dan wel meer heen en weer naar het Verenigd Koninkrijk moet reizen voor de sessies in de simulator."