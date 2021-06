Haas heeft vertrouwen in 2022 na windtunnelbezoek aan Ferrari

Haas-teambaas Gunther Steiner heeft een goed gevoel na een bezoek aan Ferrari om de voortgang van de auto van Haas voor 2022 te controleren. Hoewel het Amerikaanse team haar fabrieken heeft in Engeland en Amerika, heeft het ook een groot deel van het ontwerp van zijn Formule 1-auto uitbesteed aan Dallara in Italië.

Haas is nu echter van richting veranderd om veel nauwer op Ferrari af te stemmen, waar in Maranello een apart gebouw is vrijgemaakt en wordt gewerkt aan de wagen van 2022 voor het kleine Amerikaanse team.

Geen kans op punten

Volgens de Duitse omroep n-tv bezocht teambaas Steiner het Italiaanse hoofdkwartier van Ferrari na de race in Bakoe om de auto van Haas voor 2022 zelf te inspecteren in de windtunnel van Ferrari.

"We ontwikkelen de auto op volle kracht omdat dit onze toekomst is. Op dit moment gaat alles de goede kant op", voegde Steiner toe, die al voor de start van dit seizoen besloot dat het team de wagen van dit jaar helemaal niet zou ontwikkelen.

"Ik heb een goed gevoel dat we eindelijk uit deze situatie - waarbij we geen kans hebben om punten te scoren - kunnen komen."