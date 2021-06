Perez noemt Verstappen een harde werker: "Hij zit geen dag stil"

Sergio Perez heeft Red Bull-teamgenoot Max Verstappen geprezen voor de kracht van zijn arbeidsethos en zegt dat de Nederlander geen dag vrij neemt in zijn zoektocht naar vooruitgang.

Verstappen crashte uit de race in Azerbeidzjan met nog maar een paar ronden te gaan in Bakoe, maar Perez kon de leiding van zijn teamgenoot overnemen en daardoor de race winnen. Nu het paar zich in hun partnerschap binnen de Red Bull-garage vestigt, is Perez onder de indruk van hoe de Nederlander zich gedraagt ​​en werkt aan zijn succes.

Aan Sky Sports vertelde Perez: "Max is een enorm talent. Vanaf de eerste ronde in in de eerste training tot de laatste ronde op zondag concentreert hij zich 110 procent. Je ziet bij andere coureurs dat ze vrije dagen hebben. Hij doet dat niet en presteert op een zeer hoog niveau. Ik heb veel geluk dat ik die referentie in hem heb."