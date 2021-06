McLaren geeft in "Unboxed" een kijkje in het leven van de sleutelfiguren binnen het team. De camera volgt Daniel Ricciardo en Lando Norris tijdens de Azerbeidsjzan Grand Prix in Bakoe. Het weekend stond voor het team uit Woking ook in het teken van verdriet om het overlijden van "vriend en supporter sinds jaar en dag" Mansour Ojje.