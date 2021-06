Ferrari-teambaas Mattia Binotto stapte teleurgesteld in het vliegtuig in Bakoe

Nadat Charles Leclerc zijn pole position omzette in een vierde plaats, terwijl Carlos Sainz van de vijfde startplaats slechts als achtste over de streep wist te komen in de Azerbeidzjan Grand Prix, stapte teambaas Mattia Binotto teleurgesteld op het vliegtuig in Bakoe.

Het zat Ferrari niet mee in de straten van Bakoe. Sainz crashte tijdens de kwalificatie nadat Yuki Tsunoda voor hem zijn auto in de muur zette. Tijdens de race ging het niet veel beter: Leclerc liet zich door Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Perez inhalen in slechts een paar ronden tijd nadat de lampen boven het rechte stuk in Bakoe waren gedoofd. Later in de race werd de Monegask ingehaald door Sebastian Vettel en Pierre Gasly.

Carlos Sainz ging in de fout bij bocht 8 en wist zich terug te vechten naar de achtste stek waarmee hij de finish bereikte.

"Het was niet onze beste race, ik denk dat wij meer verwachtten na de kwalificatie. Het was een moeilijke race, wij waren verre van perfect op vele vlakken. Het resultaat is wat het is en zoals gewoonlijk hebben wij weer een les geleerd", verzuchtte de teambaas van het roemrijke Ferrari.

In de huidige rangorde is Ferrari dan ook niet het sterkste team, bekent Binotto. "Ik denk dat er nog twee auto's voor ons staan die sterker zijn dan wij, zonder enige twijfel." Daarmee doelt hij op Red Bull Racing en Mercedes.

De twee opeenvolgende pole positions die Charles Leclerc wist te behalen in Monaco en Bakoe laten dan ook niet het volledige beeld zien, legt Binotto uit. "Het was geweldig om twee pole positions te behalen in Monaco en Bakoe, maar ik denk niet dat het een weerspiegeling is van onze werkelijke sterkte als je naar het geheel kijkt."

Toch ziet Binotto positieve ontwikkelingen in zijn rode team uit Maranello. "Wij moeten echter wel vooruitgang. We gaan vooruit omdat wij de auto beter leren kennen, wij halen er steeds beter uit dan dat wij aan het begin van het seizoen dedenn en we weten dat er nog wat ontwikkelingen aan zitten te komen in de toekomst."

Toch is er sprake van teleurstelling na de sterke kwalificaties. "Al met al is dit waar wij staan en wij hoopten voor een betere snelheid in het algemeen gezien de kwalificatie."

Binotto mag dan wel teleurgesteld zijn, zijn team heeft het wel voor elkaar gekregen om te klimmen naar de top-drie in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Dat was voor het eerst sinds de 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone vorig jaar. Ferrari heeft nu twee punten voorsprong op hun grootste rivaal McLaren.