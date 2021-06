Guenther Steiner over levensgevaarlijke manoeuvre Mazepin vs. Schumacher: "Achteraf straffen kan niet"

Mick Schumacher is weer bij zinnen gekomen nadat hij zijn Haas-teamgenoot Nikita Mazepin ervan verdacht met opzet een gevaarlijke beweging zijn kant uit te hebben gemaakt vlak voor de finishlijn in de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.

De zwenkende beweging had in potentie een dodelijke afloop kunnen hebben. Schumacher schreeuwde dan ook via de boordradio: "Wil hij ons dood hebben?" Daarna volgde tot vijf keer toe een verbolgen en verbaasde "Wow" via de boordradio van het team van teambaas Guenther Steiner.

Schumacher kwam uiteindelijk eerder dan Nikita Mazepin en Lewis Hamilton over de streep in Bakoe. Mazepin zei: "Deze doet pijn". Aan de andere kant van de teamradio kalmeerde het Haas F1-team Mick Schumacher: "Wij hebben het gezien, Mick, wij hebben het gezien."

Racedirecteur heeft het incident niet gezien

Op topsnelheid kwam Schumacher voorbij aan Mazepin, die op dat moment een zwenkende beweging naar rechts maakte, en net op tijd zijn manoeuvre staakte, waardoor de twee elkaar net niet raakten. Racedirecteur Michael Masi erkende het voorval niet gezien te hebben, maar beloofde de video's terug te kijken en zo nodig gesprekken te zullen voeren met Mazepin en Schumacher.



Ralf Schumacher en meerdere media meldden daarop dat een straf met terugwerkende kracht gepast zou zijn, zelfs een verbanning van Mazepin zou op zijn plaats zijn.

Guenther Steiner zegt nu over het voorval dat zijn twee coureurs weer met elkaar door dezelfde deur zouden kunnen nadat de zaken zijn uitgesproken.

Steiner: "ik weet niet wat hij wil zeggen", vertelt de Haas-teambaas als hem wordt gevraagd naar de toezegging van Masi dat hij zich achteraf met het incident wil bemoeien.

"Ik praat veel met de coureurs"

Steiner zegt tegen RTL Deutschland "Hij zal echter hetzelfde te zeggen hebben als ik al heb gezegd. Ik praat veel met de beide coureurs, zij zullen ophelderen hoe dit allemaal is gegaan."

"Dat is het dan ook. Er kan helemaal geen straf achteraf worden uitgedeeld. Hij zal de consequenties aan hen uitleggen en horen wat de jongens er van te zeggen hebben."



Steiner: "Ik heb met hen allebei gesproken, want als zoiets verkeerd gaat, dan gaat het ook echt heel erg verkeerd."

Emoties Schumacher zijn logisch

Volgens Steiner is het logisch dat Schumacher emotioneel uit zijn plaat ging na het incident op snelheden ver boven de 300 kilometer per uur.

"Hij heeft echter geluisterd naar wat Nikita er van te zeggen had en dat respecteerde hij. Ik denk dat hij het nu achter zich kan laten."

"Voordat Nikita de video terug zag, keek hij anders tegen de zaak aan. Maar dat was een verkeerde inschatting en dat is alles."

Steiner vervolgt zijn betoog waarbij hij het voor zijn beide coureurs opneemt: "Als je eenmaal dit soort dingen begrijpt, dan moet je ze laten gaan. Op enig moment moet je dan zeggen: 'Wij hebben erover gesproken en de lucht is geklaard, laten we vanuit hier verder gaan'."

"We moeten niet vergeten dat Mick ook emoties heeft en op dit soort momenten komt dat eruit. Maar hij (Schumacher, red.) is altijd heel professioneel, erg netjes en heel erg volwassen voor een 22-jarige. Ik denk dat het niet al té gevaarlijk was, het was gewoon een emotie die erbij komt kijken op deze hoge snelheden", besluit Haas-teambaas Steiner.