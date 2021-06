Ralf Schumacher slingert gerucht de wereld in: "Oude spijkers gevonden op het circuit van Baku"

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher heeft gezegd dat insiders van diverse F1-teams hem hebben verteld dat er verschillende brokstukken die zijn gevonden in de buurt van de vangrails in Bakoe. Het circuit heeft altijd voor spektakel gezorgd, maar de Grand Prix van Azerbeidzjan van dit jaar leidde tot ernstige bezorgdheid op het gebied van veiligheid.

Lance Stroll en Max Verstappen kregen op het rechte stuk van het circuit met hoge snelheden te maken met een klapband wat leidde tot een harde crash in de muur. Stroll kende zijn crash net over de helft van de race, Verstappen enkele ronden voor het einde van de race - waarbij hij op het punt stond op die te winnen. Er is een brede overtuiging in de F1-paddock dat beide coureurs veel geluk hadden en aan een ernstig ongeval te zijn ontsnapt.

Pirelli is bezig met hun onderzoek, maar het eerste bericht van hen is dat ze vermoeden dat troep op het circuit de schuldige is aan beide crashes.

Gerucht Schumacher

Die theorie is sterker geworden nadat Schumacher het soort brokstukken onthulde dat teams op het Baku City Circuit hadden gevonden. "Pirelli moet vrijdag een slecht voorgevoel hebben gehad, ze hebben niet voor niets de bandendruk verhoogd", zegt Schumacher door Speedweek, verwijzend naar Pirelli's beslissing om de bandenspanning te verhogen na de vrijdagtraining.

“Ik zou echter voorzichtig zijn met het aanwijzen van de oorzaak. Ik heb van teams gehoord dat de baan extreem vies was. Naast de vangrails lagen wat oude spijkers en andere dingen. Er vlogen veel voorwerpen rond."

Vooral Schumacher had sterk het vermoeden dat zo'n brokstuk of oude spijker de lekke band voor Stroll moet hebben veroorzaakt. De Canadees kreeg als eerste een klapband toen zijn linkerachterband in ronde 30 kapot ging.

Wat Verstappen betreft vindt Schumacher dat Pirelli daar de antwoorden op moet geven: "Ik vermoed met Stroll dat zoiets zijn crash heeft veroorzaakt, omdat er op dat moment geen ongeluk was gebeurd waarbij hij door koolstofonderdelen van andere auto's had kunnen rijden. Ik ben niet zeker van de oorzaak van de crash van Verstappen. De analyse van Pirelli zal de oorzaak aan het licht brengen."