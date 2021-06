Schumacher roept om actie tegen Mazepin: "Levensgevaarlijk wat hij doet!"

Ralf Schumacher is van mening dat Nikita Mazepin de gevolgen moet voelen voor zijn actie die hij in de laatste paar honderd meter uithaalde. Haas F1 teamgenoot Mick Schumacher kwam in de slipstream en Mazepin slingerde heen en weer, waarna hij Schumacher richting de muur drukte.

De jonge Duitser versloeg uiteindelijk zijn teamgenoot vlak voor de geblokte vlag, maar de plotselinge verandering van richting veroorzaakte een begrijpelijke woede-uitbarsting van Schumacher, die op de teamradio zei nadat hij de nodige gebaren naar zijn teamgenoot had gemaakt: "Wat de fuck was dat? Eerlijk, serieus, wil hij ons vermoorden?"

Vliegen

Voormalig Williams-coureur Ralf is van mening dat de jonge Rus, ondanks zijn persoonlijke karakter buiten de baan, "direct gestraft" moet worden voor zijn daden. In zijn column bij Sky zei hij: "Mick reed heel goed en had anderhalve ronde voorsprong op zijn teamgenoot. Maar wat Mazepin deed tijdens de inhaalmanoeuvre is helemaal niet acceptabel. We hebben het over snelheden van meer dan 300 kilometer per uur. Dat is levensbedreigend. Als je wiel aan wiel racet, kun je makkelijk gaan vliegen. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als 750 kilogram gaat vliegen."

"Naar mijn mening moet Mazepin direct worden gestraft. Je moet je voorstellen wat er in de auto gebeurt. Mazepin is een geweldige jonge man buiten de cockpit. Als je met hem praat, is hij buitengewoon beleefd. Maar in de race, waar hij vaak in de weg zit, moet hij echt inhalen. Ik weet niet of de stewards beter moeten kijken, ook bij dit incident. Ik vind het gevaarlijk en onaanvaardbaar. Voor mij is dit een duidelijke penalty. Dit soort dingen mogen niet de norm worden, die manoeuvres met 350 kilometer per uur. Dat is echt niet acceptabel."