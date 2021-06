Latifi pakt eerste drie strafpunten van F1 carrière

Een 'miscommunicatie' zorgde ervoor dat Nicholas Latifi zijn eerste 3 strafpunten uit zijn F1-carrière te pakken heeft. Volgens de FIA heeft de Williams-coureur een gevaarlijke overtreding begaan, waarvoor hij nu is bestraft.

De fout deed zich voor nadat de Safety Car was ingezet na de crash van Max Verstappen in de slotfase van de race, waarbij alle overgebleven coureurs de opdracht kregen door de pitlane te rijden en om het deel van het rechte stuk te vermijden waarop de Red Bull was gecrasht.

Teamradio

Latifi kreeg via de boordradio zes keer kort achter elkaar te horen dat hij "buiten moest blijven", gevolgd door de woorden "in de pitlane maar geen pitstop", waarbij de coureur de instructie onmiddellijk in twijfel trok toen hij de bergingswagen passeerde.

"Sorry, sorry" was de reactie vanaf de pitmuur, waarbij Sky F1-presentator Ted Kravitz het onmiddellijk beschreef als "een kolossale teamfout".

Het is echter Latifi zelf die de prijs heeft betaald door middel van zijn eerste drie punten op zijn F1-superlicentie, naast een tijdstraf van 30 seconden in de raceuitslag, wat betekende dat hij als 16e en als laatste eindigde. "Ik heb daar niets aan kunnen doen", vertelde de Canadees na afloop aan verslaggevers. “Ik kreeg de boodschap om buiten te blijven, dus gewoon een miscommunicatie. Dat is hoe het gaat. Uiteindelijk vochten we niet voor de punten, maar het is toch niet fijn om een penalty te krijgen.”