Gaat Ferrari zich dit jaar mengen in de strijd om het kampioenschap?

Charles Leclerc denkt dat de Formule 1-paddock binnenkort rekening zal moeten houden met overwinningen voor het Ferrari-team, nu de prestaties van de SF21 flink zijn verbeterd. Hoewel het einde van beide Q3-sessies werd verstoord, stond de 23-jarige op pole position voor beide recente straatraces in Monaco en Azerbeidzjan.

Niet te veel risico nemen

Leclerc eindigde zondag echter slechts als vierde, maar hij zei dat het belangrijkste doel op dit moment niet het winnen van races is, maar om McLaren te verslaan naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

"Ik wilde niet veel risico's nemen", zei hij na de race van zondag in Baku. "Al moet ik toegeven dat ik die laatste twee ronden er genoeg heb genomen. Maar zoals ik al zei, we mogen niet vergeten dat we vechten met McLaren en er waren hier veel punten voor het oprapen."

Competitie met Red Bull en Mercedes

Leclerc houdt echter vol dat de vooruitgang van Ferrari in 2021 duidelijk te zien is, zeker in de context met 2020 toen Ferrari met moeite vooruit kwam.

De Ferrari-coureur: "Ik kijk graag naar de dingen als een geheel en in die zin boeken we vooruitgang. We kunnen niet ontmoedigd raken als we een moeilijke race hebben. Als je naar het tempo kijkt, zaten we niet ver van Mercedes en Red Bull met de harde banden in het midden van de race, dus er zijn veel positieve dingen."

"Dat gezegd hebbende, kunnen we niet blij zijn met deze vierde plaats, omdat we hier zijn om te winnen. Maar we geven alles en ik weet zeker dat er binnenkort overwinningen zullen komen die we op eigen kracht kunnen behalen", zo zei een zelfverzekerde Leclerc.