Honda: "Max Verstappen domineerde de hele race en verdiende om te winnen"

Max Verstappen leek op weg naar een tweede dominante zege op rij, nadat hij twee weken geleden de Grand Prix van Monaco had gewonnen. De Nederlander crashte echter een paar ronde voor het einde uit de race, door een kapotte Pirelli-band.

Toch bleef de overwinning binnen het team van Red Bull Racing. Teamgenoot Sergio Perez bleek in topvorm en pakte de zege in Azerbeidzjan waardoor het Oostenrijkse team uitliep in het WK constructeurs ten opzichte van Mercedes, dat 0 punten scoorde.

Sterke prestatie Perez

Na de race was Honda-topman Toyoharu Tanabe zeer tevreden over de manier waarop Red Bull Racing heeft gepresteerd. In een persbericht van Honda bespreekt Tanabe de prestaties van de twee coureurs. "Het Baku City Circuit bezorgde ons opnieuw een chaotische race, maar uiteindelijk wist Sergio Perez zijn tweede Grand Prix in zijn carrière op sterke wijze te winnen."

Dominante Max

Verstappen maakte geen fouten tijdens de race, maar crashte door een nog onbekende reden toch hard tegen de muur. "De overwinning had eigenlijk voor Verstappen moeten zijn. Hij domineerde de hele race tot aan zijn crash, waar hij niets aan kon doen, en dat met nog maar een paar ronden te gaan."