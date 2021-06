Lof voor Perez van Red Bull: "Hij is een sluwe coureur"

Sergio Perez deed zondag waarvoor hij is ingehuurd. Als het Max Verstappen niet lukt om een Grand Prix te winnen, moet de Mexicaan op het vinkentouw zitten om de 25 punten te scoren voor Red Bull Racing. Dat lukte en dus 25 punten voor Perez en Red Bull Racing in het constructeurkampioenschap.

Teambaas Christian Horner vindt dat Perez geweldig werk heeft geleverd en hiermee zijn waarde voor het team bewijst: "Hij is de sluwe coureur en een slimme racer, hij racet echt heel goed. We hadden pure wanhoop dat we Max plotseling kwijt waren - we gaan de voorsprong in het kampioenschap verliezen. Lewis zou hem bij de herstart kunnen passeren en de race winnen, en het laat je gewoon de achtbaan zien waar je doorheen gaat in deze sport."

"Plotseling is het niet zo erg en we hebben hier dezelfde voorsprong in het kampioenschap behouden en zijn we uitgelopen in het constructeurkampioenschap."

Zo makkelijk was het echter niet, want ook Perez kende problemen, maar hij heeft met verve de race uit weten te rijden: "We stonden op het punt om met Sergio ook de race te moeten verlaten, maar gelukkig hebben we de race weten uit te rijden. Het was echt heel moeilijk tot het einde, maar hij heeft het geweldig afgemaakt."