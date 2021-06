'Ruzie tussen Red Bull en Wolff is precies wat F1 nodig heeft'

Ex-F1-coureur Gerhard Berger gelooft dat de ruzie tussen Toto Wolff en Red Bull precies is wat de serie nodig heeft. Mercedes heeft de afgelopen zeven seizoenen de Formule 1 gedomineerd, maar Red Bull is vastbesloten om hun rivalen te stoppen en ervoor te zorgen dat het Duitse team niet voor de achtste keer op rij de titels in de wacht sleept.

Hoewel het nog erg vroeg is, liggen ze nu op koers om dat doel te behalen. Max Verstappen staat aan de leiding van het kampioenschap en begint vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan met vier punten voorsprong op Lewis Hamilton, terwijl Red Bull ook bovenaan staat in het kampioenschap voor constructeurs.

Rivaliteit

De rivaliteit reikte dit seizoen echter verder dan de baan. Mindgames zijn altijd aanwezig geweest, de meest recente ruzie ging over de flexibiliteit van de vleugels van de wagens van beide teams. Bij Red Bull gaat het om de achtervleugel, bij Mercedes om de voorvleugel.

Helmut Marko van Red Bull staat bekend als iemand die altijd zijn directe mening geeft, net zoals Toto Wolff die tegenwoordig ook niet het type is dat zich inhoud om het geven van zijn mening. Terwijl deze twee de rivaliteit buiten het circuit houden, is Berger zeer positief over de ruzie en woordenstrijd en zegt dat de Formule 1 dit juist nodig heeft.

Marko is uniek op zijn leeftijd

De 10-voudig Grand Prix-winnaar van weleer zei tegen het Oostenrijkse Auto Revue: "Dit is geweldig. Het is precies wat de Formule 1 nodig heeft. De sport moet deze verhalen hebben, dus het heeft jongens Wolff, Marko en Horner nodig."

“Helmut Marko is uniek met zijn harde kant, maar ook met zijn wil, zijn kracht, zijn manier om zijn team vooruit te stuwen op zijn leeftijd en naar alle races te gaan."

Wat Wolff betreft, voegde Berger eraan toe: "Niki Lauda heeft hem in het begin zeker veel geholpen, maar in de tussentijd moet je zeggen dat Toto gewoon een uitzonderlijke manager is die alle kanten van de Formule 1 beheerst."