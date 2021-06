Pierre Gasly in zijn nopjes na sterke kwalificatie: "fantastische dag"

Pierre Gasly zegt dat hij een fantastische dag beleefde in Azerbeidzjan nadat de AphaTauri ook snel bleek in de kwalificatie in Bakoe.

"Ik had niet kunnen hopen op iets beter: eerste tijdens de derde vrije training en vierde tijdens de kwalificatie waarin ik voor pole kon vechten met Ferrari, Mercedes en Red Bull. Dat is iets dat eigenlijk nog nooit echt eerder is overkomen. Het hele weekend zijn wij verrassend snel."

De auto voelde bijzonder goed aan, vertelt hij opgetogen. "Ik voelde mij super goed in de auto en ik kon echt tot de limiet gaan. Ik ben blij. Het had niet veel gescheeld of ik kon nog voor Max komen voor de derdde plek."

Daar bovendop komt dat zijn team eigenlijk nog meer de aandacht wat had verlegd naar de race. "Wij hebben twee sets harde banden behouden voor de race en dat gaf ons alleen maar vier setjes voor de kwalificatie vergeleken met de anderen. Ik denk dat wij er goed voor staan", besluit de Fransman.